Греф назвал справедливым оставлять часть дивидендов Сбербанка у ЦБ РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает справедливым перечисление и сохранение части дивидендов Сбербанка на балансе Центрального банка РФ.

"Я думаю, что это абсолютно правильно. Мне кажется, это было бы справедливо, чтобы часть их [дивидендов] оставалась в Центральном банке, потому что у них большие убытки - им нужны источники для покрытия убытков. Раньше всегда каждый год ЦБ и правительство договаривались о разделении доходов, сегодня с бюджетом все неплохо, а у ЦБ огромные убытки. Было бы правильно, если бы вернулись к этому", - сказал он журналистам.

Накануне председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина предложила изменить порядок выплаты дивидендов Сбербанка, учитывать их в доходах ЦБ, а не перечислять напрямую в бюджет.