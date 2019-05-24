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Сбербанк рассчитывает продать турецкую "дочку" до конца II квартала

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис отметил, что Центробанк ОАЭ пока не дал разрешения на закрытие сделки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк по-прежнему рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка - Denizbank - до конца II квартала этого года. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Мы продолжаем надеяться, что все разрешения будут получены до конца II квартала", - сказал он.

Хасис уточнил, что Центральный банк ОАЭ пока не дал своего разрешения.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым, общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 года у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).

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