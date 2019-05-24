МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году. Об этом говорится в материалах заключительного завершения миссии сотрудников МВФ 2019 года в РФ.

"В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста в 2019 году", - говорится в материалах МВФ.

В фонде отметили, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 п.п.

"Потенциал повышения темпов экономического роста будет зависеть от глубины и масштабности реформ, направленных на усиление конкуренции и снижение роли государства. Прогнозируется, что суммы государственных расходов на инфраструктуру, предусмотренные в рамках национальных проектов, в сочетании с воздействием пенсионных изменений на предложение труда, повысят потенциальный рост (ВВП) на 0,1-0,5 процентного пункта, в зависимости от эффективности отбора, планирования и реализации проектов", - отмечается в документе.

Средства Фонда национального благосостояния

МВФ также рекомендует России не расходовать средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже после достижения уровня 7% ВВП РФ.

"Чтобы закрепить доверие к правилу, рекомендуется избегать дальнейших его изменений, особенно после небольшого смягчения в прошлом году. Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности", - говорится в документе.

По данным Минфина РФ, объем ФНБ в течение апреля 2019 года снизился на 0,4%, достигнув на 1 мая 3,814 трлн рублей, что эквивалентно $58,963 млрд.

На 1 апреля 2019 года объем ФНБ составлял 3,828 трлн рублей (или $59,138 млрд).