{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МВФ отметил необходимость продолжения расчистки банковского сектора России

В фонде отметили, что может потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) считают необходимым довести до конца работу по расчистке российского банковского сектора и укреплению банковского надзора РФ. Об этом говорится исследовании фонда.

"Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора. Одновременно необходимо продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулированию, а именно - снижать концентрацию риска на одного заемщика и кредитование связанных сторон, совершенствовать работу по оценке качества активов, а также полностью внедрить стандарты Базеля III в соответствии с графиком. Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования", - отмечается в документе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк за пять лет отозвал более 400 лицензий и санировал более 30 банков.

Она также заявила, что регулятор ожидает завершения расчистки российского банковского сектора в близкой перспективе.

Теги
Россия
Сбербанк намерен за три года решить проблему доступности банковских услуг в селах
По словам главы банка Германа Грефа, это планируется сделать за счет внедрения принципиально новых технологий
Читать полностью