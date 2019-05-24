Во Всемирном банке отметили, что Украина остается одной из беднейших стран Европы

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Украина в пересчете ВВП на каждого жителя остается одной из наиболее бедных стран в Европе наряду с Молдавией, Арменией и Грузией. Об этом сказано в специальном докладе Всемирного банка (ВБ) "Реализация потенциала экономического роста на Украине", опубликованном на сайте организации.

"Темпы экономического роста на Украине остаются очень низкими, чтобы сократить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - сказано в документе. Отмечается, что при таких темпах роста ВВП (3,3% в 2018 году), Киеву понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов соседней Польши.

Если существующая динамика сохранится, отмечается в докладе, то в среднесрочной перспективе "темпы роста экономики могут замедлиться до нуля".

В ВБ отмечают, что рост экономики сдерживается незавершенными реформами. "Это приводит к низкой продуктивности, чрезмерной зависимости от экспорта товаров, слабых институций, недостатка прямых инвестиций и интеграции в глобальную экономику", - подчеркивают эксперты банка.

Чтобы переломить эту ситуацию, в ВБ советуют Украине сконцентрировать усилия на реформах в трех сферах. Первым названо сокращение роли государства в экономике. Вторым - содействие прямым иностранным инвестициям, усовершенствование сферы логистики и связи, защита прав собственности. Третьим - поддержка стабильной макроэкономической политики, укрепление верховенства права, устойчивости экономических институтов.

Ранее ВБ сохранил прогноз роста ВВП на Украине в 2019 году на уровне 2,7%. Между тем, по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, в текущем году рост ВВП страны замедлится до 2,5%.