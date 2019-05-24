Сбербанк пока не планирует нового выпуска акций

Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Польша рассчитывает на выработку 3 июня в Москве решения о компенсациях за "грязную" нефть

Варшава надеется на удовлетворительное для всех сторон решение

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