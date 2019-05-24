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Сбербанк пока не планирует нового выпуска акций

Сбербанк пока не планирует нового выпуска акций - Греф.

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