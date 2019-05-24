Mastercard не планирует развивать в России сервис по снятию наличных с помощью QR-кода

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard пока не планирует запускать в России сервис по снятию наличных в банкоматах при помощи QR-кода, но продолжит развивать технологию бесконтактной оплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Mastercard развивает в России бесконтактную технологию оплаты, которую мы первыми внедрили на этом рынке. Именно эту технологию мы развиваем и в банкоматах. <...> Мы не планируем развивать в России технологию QR-кодов для снятия наличных в банкоматах. Тем не менее мы продолжаем обсуждать с нашими партнерами различные платежные технологии, где могут быть задействованы разные решения, и, используя нашу глобальную экспертизу, даем консультации банками в случае их заинтересованности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, российский рынок является одним из самых динамичных и инновационных. Более того, Россия является, по данным MasterCard, рынком номер один в мире по числу бесконтактных и токенизированных транзакций, подчеркивается в сообщении.

Ранее в пятницу газета РБК сообщала, что Mastercard решила внедрить в банкоматы российских банков сервис снятия наличных без карты при помощи QR-кода.