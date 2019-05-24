Финомбудсмен считает, что резерв ПФР можно использовать для страхования системы ухода

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Резерв Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 130 млрд рублей можно использовать для создания системы социального страхования при выстраивании системы долговременного ухода. Такое мнение высказал в пятницу уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Есть такая идея: использовать резерв по обязательному пенсионному страхованию, который был накоплен Пенсионным фондом в размере 130 млрд рублей от того, что ошибочно в свое время был введен порядок, по которому человек, переходящий из одного негосударственного фонда в другой раньше пяти лет, теряет положенные ему инвестиционные доходы", - сказал он.

Воронин отметил, что вернуть эти средства людям уже невозможно. "А вот использовать другой способ возврата, гуманный, этим же людям, но через запуск системы страхования по нуждаемости в уходе, было бы интересно и правильно", - сказал он.