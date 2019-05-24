Сбербанк планирует закрыть сделку с Rambler Group в течение ближайших трех месяцев

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк планирует закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение банком 46,5% акций компании, в течение ближайших трех месяцев. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава банка Герман Греф.

"Мы планируем в течение ближайших трех месяцев закрытие сделки", - сказал Греф, говоря о сотрудничестве с Rambler Group.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года. При этом текущие акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании.