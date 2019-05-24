Греф призвал акционеров критиковать Сбербанк за "косяки"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров, призвал миноритариев критиковать банк за недоработки и признал, что банк "косячит еще много".

"Я вас призываю не стесняться в критике нас. Пожалуйста, критикуйте, потому что для нас критика - это источник нашего дальнейшего развития. И если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит, мы должны об этом знать, должны исправлять. Мы косячим еще много. И правда заключается в том, что раньше, мы еще болезненно реагировали и долго реагировали. Это в основном происходило из-за того, что этих косяков столько, что мы не успеваем качественно реагировать на все", - сказал он.

Сейчас ошибок стало меньше, и банк может рассматривать обращения более внимательно, заявил Греф. "Но сейчас все-таки косяков стало значительно меньше. И это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов, или, упаси господь бог, на критику акционеров. Мы должны каждое такое обращение отрабатывать", - сказал он.

Иногда Сбербанк заслуживает раздраженной реакции и жестких оценок клиентов, признал Греф, - людей раздражает, когда им присылают отписку на обращение. "Такое бывает частенько. Я сам читаю потом, что мы написали клиенту, он мне присылает, там такие-сякие и бюрократы, и все на свете, я бьюсь с вами несколько месяцев, посмотрите, что вы написали. Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ - я ничего не понимаю, что мы ему написали. И приходится извиняться", - рассказал он.

Греф заверил, что банк работает над тем, чтобы ответы на жалобы клиентов не были формальными. "Я прошу председателей территориальных банков как можно чаще смотреть на это. Потому что бюрократический язык - это убийство просто. Надо себя ставить на место клиента, и тогда ты почувствуешь, какие у тебя чувства, когда ты получишь такую отписку. Поэтому мы не только не боимся критики, мы ее провоцируем. Критикуйте нас, пишите нам. Хорошо, когда нас критикуют директора или акционеры. Хуже, когда клиенты", - заключил он.