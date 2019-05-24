Наблюдательный совет Сбербанка будет самостоятельно выбирать главу банка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка получил право самостоятельно избирать и прекращать полномочия президента, председателя правления банка. За соответствующие изменения в уставе кредитной организации проголосовали акционеры банка на годовом собрании.

Ранее наблюдательный совет мог лишь рекомендовать кандидатуры на пост главы банка годовому собранию акционеров. Окончательное решение принимали держатели акций.

Ранее акционеры проголосовали за переизбрание Германа Грефа в качестве главы банка. Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В последний раз банкир переизбирался в 2015 году, нынешний его контракт заканчивается в ноябре. До прихода в Сбербанк Греф занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.