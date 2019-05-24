Главу Минсельхоза и экс-главу Минвостокразвития выдвинули в наблюдательный совет РСХБ

МОСКВА, 24 мая./ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет Россельхозбанка. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов.

В списке три новых кандидата - министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, экс-глава Минвостокразвития Александр Галушка и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко. Из действующих представителей РФ в наблюдательном совете РСХБ в список не вошли экс-глава Росимущества Дмитрий Пристансков и ректор Финансового университета Мухадин Эскиндаров. Кроме того, в действующий состав набсовета входит независимый директор Михаил Генис, он в списке кандидатов в качестве представителей РФ не указан.

Также в список кандидатов вошли действующие члены набсовета: бывший вице-премьер, председатель Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Аркадий Дворкович, глава РСХБ Борис Листов, его советник Олег Богомолов, замминистра финансов Андрей Иванов, представитель Росатома по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский.