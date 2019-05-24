Российские нефтяники в апреле не нарастили продажи бензина внутри страны

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в апреле не выполнили обязательства по увеличению объемов продаж бензина на внутреннем рынке, предусмотренные соглашением с правительством о заморозке цен на топливо. Однако несоблюдение договоренностей не было критичным, и в мае они должны быть полностью исполнены, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

"Баланс спроса и предложения в целом неравномерен в течение года. В апреле нами было зафиксировано несущественное неисполнение увеличения объемов реализации нефтепродуктов на внутренний рынок, что не является критичным. Мы ожидаем, что в мае рекомендуемые поручением объемы будут исполнены полностью", - отметили в ФАС.

Российские нефтяники ранее обязались заморозить мелкооптовые цены на топливо до 1 июля, а также обеспечить рост объемов продаж бензина и дизеля на внутреннем рынке на 2% по отношению к 2018 году. О том, что ФАС обнаружила неисполнение нефтяниками поручения вице-премьера Дмитрия Козака в части наращивания продаж топлива, сообщил РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.

На снижение поставок топлива на внутренний рынок обратил внимание Российский топливный союз, который в письме Козаку предупредил о возможном повторении прошлогодней ситуации с ростом цен на бензин. Оптовые биржевые цены на моторное топливо в апреле превысили индикативные показатели, закрепленные в соглашении с нефтяниками, отмечалось в письме. Причиной этому стало отчасти сокращение объемов производства из-за ремонтов НПЗ, а также рост поставок нефтепродуктов на экспорт.

В ноябре 2018 года правительство и нефтяники заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которое было продлено до июля этого года. В рамках соглашения нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в прошлом году.