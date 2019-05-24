Ульяновские власти предложили ввести субсидии на закупку электромобилей для госнужд

УЛЬЯНОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Субсидии на закупку электромобилей для нужд государственной власти в размере 50% предлагается предоставлять в Ульяновской области. Об этом сообщил в пятницу председатель комитета законодательного собрания региона по бюджету и экономической политике Александр Чепухин на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy).

"Мы предлагаем внести изменения в госпрограмму "Развитие транспортных систем Ульяновской области" о выделении государственных субсидий на приобретение электромобилей для нужд органов государственной власти в размере 50%", - сказал он.

Чепухин уточнил, что такая мера поддержки действует в Санкт-Петербурге. По его мнению, она будет актуальна не только для города, но и для районов и сельских поселений.

"Чтобы заправить главе поселения машину, приходится ездить за 50 км на АЗС и обратно вернуться на такое же расстояние. Хотя розетки есть везде - и в администрации, и дома", - пояснил депутат.

Форум ARWE проводится в Ульяновске с 22 по 24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).