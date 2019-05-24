Госдума планирует обсудить с Орешкиным развитие цифровой экономики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики станет темой "правительственного часа" в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Соответствующее предложение председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина поддержали участники заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, проходящего в пятницу в Крыму.

"Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки "правительственного часа", когда с докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, обсуждение этой темы с министром экономического развития позволит выстроить более эффективные коммуникации с министерством, "поскольку за ним закреплено наибольшее количество законопроектов", необходимых для развития цифровой экономики.

Ранее Госдума перенесла "правительственный час" с Орешкиным на конец марта - начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято нижней палатой парламента по предложению Володина. Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию. После того, как министр не смог точно ответить на вопрос о средствах, выделяемых на реализацию нацпроектов и госпрограмм в 2019 году, началась дискуссия, в результате которой возникло предложение перенести "правительственный час".

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