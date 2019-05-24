В ФОМС считают, что реформа внебюджетных фондов нарушит единство системы здравоохранения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Инициатива Минтруда РФ об изменении правового статуса Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) может нарушить целостность системы здравоохранения в стране, считают в ФОМС.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Минтруд РФ предложил изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить ПФР, ФОМС и ФСС статус публично-правовых компаний.

"Решение о консолидации государственных внебюджетных фондов РФ приведет к утрате гарантированного и обособленного источника финансирования и нарушению целостности системы здравоохранения. С учетом разных принципов организации и функционирования систем, финансового обеспечения расходных обязательств возникают риски невыполнения социальных обязательств перед гражданами, увеличения социальной напряженности, увеличения потребности в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ФОМС.

В фонде пояснили, что источники покрытия дефицита бюджетов для каждого из государственных фондов разные. В связи с этим формирование доходов и расходов в едином бюджете приведет "к дефициту консолидированного бюджета, необеспеченного источниками финансирования и, как следствие, к увеличению расходов федерального бюджета".

В пресс-службе также отметили различия в структуре и функциях ПФР, ФОМС и ФСС.

"Страховое обеспечение доводится адресно, путем предоставления непосредственно застрахованным лицам пенсий, пособий, выплат, путевок, протезно-ортопедических изделий и других технических средств реабилитации", - добавили в ФОМС. В то время как в основе деятельности ПФР и ФСС "лежит выполнение публично-правовых обязательств".

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, являющийся координатором стороны работодателей в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 23 мая сообщил ТАСС, что предложения Минтруда об изменении правового статуса внебюджетных государственных фондов могут обсудить на заседании комиссии в правительстве 31 мая.