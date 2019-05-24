Ульяновские власти намерены освободить владельцев электромобилей от транспортного налога

УЛЬЯНОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Заксобрание Ульяновской области подготовит законопроект об освобождении от транспортного налога владельцев электромобилей. Об этом сообщил в пятницу на Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) председатель комитета областного парламента по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.

"Мы рассчитываем, что транспортного налога на электромобили в Ульяновской области не будет. Этот документ уже практически готов", - сказал он.

Чепухин уточнил, что законодательная инициатива министерства транспорта подготовлена. "Мы уже на профильном комитете законодательного собрания предварительное обсуждение провели. Сейчас она находится на согласовании", - пояснил он.

Глава комитета также добавил, что документ планируется рассмотреть летом на одном из заседаний Заксобрания региона. Чепухин уточнил ТАСС, что в Ульяновской области пока есть около 20 электромобилей, в то время в Европе они уже практически везде. "Продажи электромобилей, например, в Норвегии составили порядка 58% от общего объема продаж автомобилей", - отметил он.

По мнению Чепухина, такая мера поддержки призвана стимулировать развитие рынка электромобилей в регионе. Это позволит постепенно улучшать состояние атмосферного воздуха, а также создать здоровую конкуренцию с автомобилями на бензине для сдерживания роста цен на топливо. "Может быть, лет через 10-12 мы будем думать о поддержке владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями", - добавил он.

Форум ARWE проводится в Ульяновске с 22 по 24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).