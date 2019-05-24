Госдума проведет летом парламентские слушания по вопросам цифровой экономики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею проведения летом парламентских слушаний по вопросам развития цифровой экономики с участием предпринимателей. Такое предложение, как сообщила в пятницу пресс-служба нижней палаты, прозвучало в рамках заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при спикере Госдумы.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею проведения летом в зале пленарных заседаний Государственной думы больших парламентских слушаний по вопросам цифровой экономики с участием представителей предпринимательского сообщества", - говорится в сообщении. По мнению спикера, это позволит укрепить доверие между бизнесом и властью, потому что "доверие рождается в рамках диалога".

Как уточнили в пресс-службе, в ходе заседания Совета председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин указал, что "законодателям, принимающим нормативные документы, крайне важно понимать потребности бизнеса, так как, очевидно, остается очень много нерешенных вопросов". "Он предложил провести на площадке Госдумы парламентские слушания, чтобы узнать, чего не хватает бизнесу с точки зрения регулирования", - отметили в Думе.

Ранее в рамках заседания Совета заместитель министра экономического развития Савва Шипов заявил, что необходимо устранить дефицит доверия между бизнесом и властью, и выразил надежду, что Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы станет еще одной площадкой для укрепления этого доверия.