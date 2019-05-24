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Отставка Терезы Мэй

Фунт стерлингов демонстрирует волатильность на фоне заявления Мэй об отставке

Первоначальной реакцией на заявление стало укрепление позиций британской национальной валюты

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Обменный курс фунта стерлингов испытал в пятницу колебания на фоне заявления премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о ее предстоящем уходе с поста лидера правящей Консервативной партии.

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Об этом свидетельствуют данные британского валютного рынка.

Первоначальной реакцией стало укрепление позиций британской национальной валюты. Так, в 10:00 по британскому времени (12:00 мск), то есть перед началом утреннего обращения Мэй к нации за £1 фунт €1,13422, а после этого заявления, в 11:20 (13:20 мск) - €1,13564. К 13:50 (15:50 мск) его курс к единой европейской валюте упал ниже показателя, предшествовавшего выступлению премьера, - до €1,13073 за фунт, но к 16:50 (18:50 мск) снова вырос до €1,13290.

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ВеликобританияМэй, ТерезаОтставка Терезы Мэй
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