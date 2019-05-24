Форум по возобновляемой энергетике ARWE собрал в Ульяновске более 1 тыс. человек

УЛЬЯНОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек приняли участие в Международном форуме по возобновляемой энергетике ARWE 2019 (All Renewable World Energy) в Ульяновске. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе оператора конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация".

"Количество зарегистрированных участников составило свыше 1 тыс. человек, в том числе участники Молодежного дня форума", - сказала собеседница агентства.

По данным организаторов, на полях форума прошло 18 деловых мероприятий. В их числе были сессии, презентации, семинары и лекции на темы развития возобновляемых источников энергии, необходимого оборудования для арктических зон и удаленных территорий, возможностей электромобилей и другие.

В форуме принимали участие представители мировых брендов - Vestas, Fortum, Total, Shell, DHL, Siemens Gamesa, Greenpeace и других. Компании провели 55 B2B-встреч в рамках "форума поставщиков".

На мероприятии было подписано пять документов - три соглашения и два меморандума. В их числе меморандумы о сотрудничестве по вопросам развития инфраструктуры для электромобилей в Ульяновской области, а также о взаимодействии правительства региона с немецкой компанией Eclareon. Среди заключенных соглашений - документ о стратегическом партнерстве между правительством региона, Агентством технологического развития Ульяновской области и рабочей группой НТИ "Энерджинет", также достигнута договоренность о строительстве в регионе ветропарка мощностью 75 МВт и подписано соглашение об установке в Ульяновске первого высокотехнологичного терминала зарядки для электромобилей в 2019 году.

Форум ARWE проходил в Ульяновске с 22 по 24 мая при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда "Росконгресс" и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. Организаторами выступали оператор конгрессно-выставочных проектов в области энергетики АО "Электрификация" и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ). Завершил форум Молодежный день, на который были приглашены студенты вузов. Они смогли принять участие в тест-драйве электромобиля и стратегических сессиях форума, а также познакомиться с ульяновскими предприятиями. В финальный день также состоялась встреча молодежи в формате "без галстуков" с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и прошла лекция директора Научно-исследовательского центра католического университета в городе Левен (Бельгия) Мартина Хинуля.