Эксперты передали Володину обращения в поддержку законодательных инициатив о беспилотниках

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Руководитель Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта Андрей Незнамов передал спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращения от представителей отрасли в поддержку законодательных инициатив о правовом регулировании тестирования беспилотников.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, в пятницу эксперты обсудили с депутатами свои предложения по законодательству о беспилотниках и робототехнике в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое прошло в Ялте под председательством Володина.

"Дорожная карта робототехники и искусственного интеллекта, которая сейчас обсуждается и утверждается, содержит порядка 20 законодательных мероприятий, посвященных роботам и искусственному интеллекту", - отметил Незнамов. "И мы призываем вас их поддержать, потому что за робототехникой будущее", - сказал он.

Незнамов поднял тему законопроекта, который "устанавливает правовые настройки для тестирования всех беспилотных разработок". Он передал Володину "письма от представителей промышленности, занимающихся созданием беспилотников, в поддержку инициативы". В числе тех, кто поддерживает этот закон, - "Яндекс", "КамАЗ", РЖД, у которых, по словам эксперта, "прекрасные беспилотные разработки". "Это тот случай, когда законодатели могут дать отрасли сделать скачок", - уверен он.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщил, что инициатива по беспилотникам рассматривается в нижней палате парламента и при ее доработке будут изучены и учтены все предложения специалистов.

Другие инициативы

По информации пресс-службы, на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики обсуждались новые направления развития данного сектора и преимущества, которые он дает.

Директор департамента планирования развития Фонда "Сколково" Сергей Израйлит, в частности, озвучил предложение о необходимости скорейшей цифровизации всего российского права. По его мнению, именно это позволит не только развивать цифровую экономику, но и серьезно поднять доверие бизнеса.

"Прозрачность для бизнеса зависит от прозрачности всей системы как предложения, причем, не на уровне титула законопроекта, а на уровне конкретной нормы, конкретного барьера, который снимается, прослеживается через всю систему принятия решений", - подчеркнул он. Если бизнес будет видеть дерегуляцию экономики в системе права, его доверие возрастет, выразил уверенность эксперт.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко обратил внимание, что "еще одно преимущество, которое может дать цифровая экономика, - это отсутствие необходимости переезжать". По его словам, талантливым людям из Крыма, работающим в сфере IT, "не нужно ехать в Москву, в другую страну - они могут найти себя здесь". "Цифровая экономика глобальна. Крым - это не какой-то оторванный кусок, это часть инфраструктуры, системы", - считает он.

Ранее в ходе заседания совета Володин предложил провести в конце июня большие парламентские слушания по развитию цифровой экономики.