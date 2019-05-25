РФ, Канада и Дания готовы решать вопрос "спорных зон" в своих заявках по шельфу в Арктике

ОТТАВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Россия, Канада и Дания в настоящее время обсуждают так называемые спорные зоны в своих заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике, которые страны ранее направили в ООН. Об этом в пятницу корр. ТАСС сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко. В Оттаве он принял участие в работе заседания Постоянного комитета парламентариев Арктического региона.

"Заявки по границам континентального шельфа России, Канады и Дании пересекаются в ряде мест, - сказал он. Но без урегулирования этих моментов между странами комиссия ООН не сможет принять решение, поэтому мы уже ищем консенсус по так называемым спорным зонам". По словам сенатора, первая такая встреча с участием представителей трех стран несколько месяцев назад состоялась в Москве, а на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Оттаве стороны согласились продолжать эту работу. "Это длительный процесс, так что говорить о сроках завершения всех согласований сейчас трудно", - отметил Чернышенко. Сенатор уточнил, что после того, как три страны договорятся, Россия, Канада и Дания представят окончательное решение по спорным участкам шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Говоря о прошедшем заседании комитета, сенатор заявил, что российская сторона "удовлетворена тем, как прошла встреча". "Мы обозначили все темы нашей повестки", - сказал Чернышенко. В частности, представители Совета Федерации и Госдумы РФ обсудили с коллегами вопросы судоходства по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу, использования судами в Арктике газа вместо мазута и дизельного топлива, а также тему научного сотрудничества.

История вопроса

Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На различные участки дна Северного Ледовитого океана претендуют, помимо Канады, Дания, Норвегия, Россия и США. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

Россия в августе 2015 года представила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

В начале апреля 2019 года глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев сообщил, что подкомиссия ООН в рамках рассмотрения российской заявки на расширение шельфа Арктики заявила о геологической принадлежности территорий, включенных в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента России. По его словам, остаются технические вопросы, связанные с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки. Роснедра ожидают, что они будут прояснены на следующих двух-трех сессиях подкомиссии, после чего должно последовать решение Комиссии ООН.

Норвегия обратилась в комиссию в декабре 2006 года, и через три года ООН подтвердила права Осло на три участка морского дна к северу от острова Шпицберген общей площадью 235 тыс. кв. км. Дания, претендующая вместе с Гренландией примерно на 1 млн кв. км, разбила свою заявку на пять частей. Первую подала в апреле 2009 года, и лишь она пока что удовлетворена. Последнюю, в которую включен и Северный полюс, - в декабре 2014 года. Канада направила свою заявку в ООН 23 мая 2019 года.

США отправить заявку пока не могут, поскольку до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.