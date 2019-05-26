Глава Брянской области за 2018 год заработал на 300 тыс. рублей больше, чем годом ранее

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 2018 году заработал 4,408 млн рублей, это почти на 300 тыс. рублей больше, чем годом ранее, данные размещены на сайте областного правительства. В 2017 году задекларированная сумма дохода составила 4,112 млн рублей.

Данные об имуществе главы региона за год не изменились: он владеет квартирой площадью 113 кв. м, двумя жилыми домами (181,6 кв. м и 79,7 кв. м), двумя приусадебными земельными участками (2,6 тыс. кв. м и 6,6 тыс. кв. м), участком для сельхозпользования в 90 тыс. кв. м и одной третьей доли во втором участке такого же размера. Также у него в собственности грузовой автомобиль ГАЗ-53.

Доход жены губернатора Брянской области увеличился с 941,183 млн рублей до 1,2 млрд рублей. У нее задекларированы три артезианские скважины, восемь квартир площадью от 34,4 кв. м до 113 кв. м, жилой дом в 181,6 кв. м, приусадебный участок в 2,5 тыс. кв. м, свыше 150 земельных участков в индивидуальной, общедолевой собственности, еще 88 - в аренде. В отчет также включено около 90 зданий сельхозназначения, 120 единиц легковых, грузовых автомобилей, автопогрузчиков, тракторов, комбайнов, косилок и другой сельхозтехники. В сравнении с 2017 годом увеличилось количество квартир (была одна), количество земельных участков и зданий сельхозназначения.

Александр Богомаз в сентябре 2014 года по указу президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, сменив на этом посту Николая Денина, отрешенного от должности в связи с утратой доверия главы государства. По итогам выборов, которые прошли 15 сентября 2015 года, Богомаз получил 79,96% голосов избирателей, 28 сентября вступил в должность губернатора региона.