В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

"Внести изменения в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2017 года N 339н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2017 года, регистрационный N 46846), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2018 года N 37н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2018 года, регистрационный N 50065), согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно новым требованиям, сначала устанавливается социальная доплата, которая приравнивает размер пенсии к размеру прожиточного минимума пенсионера, а после этого индексируется.

До сегодняшнего дня пенсии сначала индексировалась, а уже потом назначалась социальная доплата к пенсии, если она не дотягивала до прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, на руки пенсионер получал до и после индексации одну и туже сумму.