Исследование: в России города-миллионники на 100 лет отстают от Москвы по уровню экономики

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средний город-миллионник в России отстает от Москвы по уровню развития экономики примерно на 100 лет. Об этом говорится в исследовании Центра городской экономики КБ "Стрелка", опубликованном в понедельник на сайте организации. В работе, охватывающей период с 2010 года по 2017 год, содержится анализ развития экономики 16 российских городов-миллионников.

"Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта", - говорится в исследовании.

При этом, согласно нему, города-миллионники за исключением столицы по уровню валового городского продукта (ВГП) можно разделить на "продвинутые" и "отстающие". У "продвинутых" городов - Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Самары и Краснодара средний темп роста ВГП за семь лет составил 1,4%. Чтобы достичь уровня Москвы 2017 года, этим городам потребуется в среднем 10 лет при годовом росте 5,9%. У "отстающих" городов - Воронежа, Омска, Челябинска, Новосибирска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Перми, Красноярска, Нижнего Новгорода - средний темп роста составлял 0,2%. При годовом росте ВГП в 5,4% эти города смогут достигнуть московского уровня в среднем за 20 лет.

ВГП составляет рыночная стоимость конечных товаров и услуг, которые были произведены внутри муниципального образования за определенный период времени.

Вклад в ВВП

По данным КБ "Стрелка", в 2017 году 16 городов-миллионников обеспечили 32% валового внутреннего продукта (ВВП) России. При этом на Москву приходится 54% от общего вклада, 15% - на Санкт-Петербург и 31% - на нестоличные города-миллионники.

При этом в течение семи лет экономика 15 городов-миллионников в среднем росла быстрее, чем московская, но отставала от показателя по стране в общем. "Россия росла в среднем на 1,4% в год (в расчете на душу населения). Санкт-Петербург рос на 1,85% в год, а нестоличные миллионники - на 0,8% в год", - говорится в работе.

Городская среда

Также, согласно документу, уровень качества городской среды в нестоличных городах-миллионниках хуже, чем в Москве. Условия жизни в Москве оцениваются как хорошие (город набрал 214 баллов из 300), остальные города-миллионники в среднем набрали 135 баллов, удовлетворительный результат показал и Санкт-Петербург - 181 балл. Эти данные были получены в 2017 году в ходе исследования качества городской среды в России, проведенного КБ "Стрелка" и ДОМ.РФ.

"Населенные пункты не распоряжаются полным объемом ресурсов, которые они создают. В результате у них просто не возникает внутренних стимулов для развития. Если эта тенденция сохранится, в долгосрочной перспективе она может привести к снижению потенциала городов-миллионников и, как следствие, к уменьшению их роли в экономике страны", - отмечают авторы исследования.

Драйверы роста экономики

Как говорится в работе КБ "Стрелка", у восьми городов-миллионников сформировались отрасли, где работает больше всего людей. Например, высокая доля занятых в торговле наблюдается в Краснодаре и Екатеринбурге, в обрабатывающей промышленности - в Омске, Уфе и Казани. Кроме того, в Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Ростове-на-Дону активно развивается малый бизнес. Тогда как в Омске, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Волгограде, наоборот, крупные компании.

Авторы исследования, отмечают, что подобные драйверы экономики могут лежать в основе инвестиционной политики города. "Отрасли с высоким числом занятых и высокой производительностью могут стать базой для формирования кластеров специализации в национальном и мировом масштабе. Отрасли с большим числом занятых и низкой производительностью могут стать объектом трансформации, а высвобождающиеся трудовые ресурсы и физические активы могут быть переориентированы на более перспективное использование. В случае, если в экономике доминирует исключительно крупный бизнес, наиболее рациональной стратегией будет создание условий для развития малого и среднего бизнеса в целях повышения устойчивости городской экономики", - считают эксперты КБ "Стрелка".