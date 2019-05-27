Торговые сети могут запустить проекты по сбору упаковки и тары для вторичной переработки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), могут запустить пилотные проекты по сбору упаковки и тары для вторичной переработки уже в этом году. Об этом сообщил ТАСС глава АКОРТ Сергей Беляков.

"Торговые сети - члены АКОРТ совместно с ответственными производителями уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку. Сейчас запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере. По итогам проведения пилотных проектов, которые могут состояться уже в этом году, можно будет сформировать полноценную бизнес-модель сбора упаковки и тары для вторичной переработки с участием предприятий торговли", - сказал он.

Беляков отметил, что существует набор разноплановых задач, которые требуется решать при реализации таких проектов. Например, нужны отдельные площадки для сбора отходов, соответствующие санитарным нормам и правилам, необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое не производится в России и т.д., указал он.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. По данным издания, Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития РФ должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, такое поручение министерствам дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.