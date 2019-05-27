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Госдолг Украины на конец апреля вырос до $79,82 млрд

С начала года он увеличился почти на 2%

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос $1,51 млрд и составил на конец апреля 79,82 млрд. Об этом сообщило министерство финансов страны. Таким образом он увеличился на 1,9%.

Как отмечает в свою очередь агентство УНИАН, за весь минувший год рост госдолга составил $2,02 млрд или 2,6%. Вместе с тем по отношению к ВВП Украины государственный и гарантированный государством долг в 2018 году сократился до 62,7% по сравнению с 71,8% годом ранее.

Рост ВВП Украины в минувшем году составил 3,3%.

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