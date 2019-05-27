Путин обсудит с коллегами по ЕАЭС 29 мая сотрудничество в цифровой экономике

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, приуроченном к 5-летию создания Евразийского экономического союза. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на саммите планируется рассмотреть Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств - членов на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.

"Члены Высшего совета подведут итоги работы ЕврАзЭС за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, - говорится в сообщении. - К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств - участников Союза. Будут утверждены также Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств - членов на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике". Кроме того, планируется рассмотреть и вопросы международной деятельности ЕАЭС.

В Кремле напомнили, что в саммите примут участие главы государств - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), а также на встречу приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства - наблюдателя при ЕАЭС и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.