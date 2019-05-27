Доходы Псковской области от сферы туризма выросли на 40%

ПСКОВ, 27 мая. /ТАСС/. Рост доходов бюджета Псковской области от сферы туризма составил 40% в 2017-2018 годах, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев.

"Мы видим, что те государственные средства, которые вкладываются в эту сферу, дают эффект. Важный момент: за последние два года мы наблюдаем рост доходов именно от сферы туризма. То есть бизнес ... порядка на 40% увеличил поступления в бюджет. Соответственно, мы средства также можем на сферу туризма направлять", - сказал Михеев, выступая с докладом на совещании о роли культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов, которое в поселке Пушкинские Горы проводит председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Он также добавил, что региональные власти наблюдают "устойчивую динамику роста турпотока в Псковскую область". "В целом турпоток за 2018 год оценивается порядка 1 млн человек. Здесь имеется в виду и самостоятельный туризм, и паломнический", - уточнил Михеев. По данным властей, в 2017 году число туристов, посетивших регион в составе организованных групп, было меньше на 15 тыс. человек.

На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.