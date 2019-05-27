Совет директоров "Россетей" рекомендовал выплатить за I квартал 0,02443 рублей на акцию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров группы "Россети" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение направить на дивиденды за I квартал 2019 года 0,02443 рубля на одну обыкновенную и 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию, следует из материалов группы.

По итогам 2018 года, который "Россети" завершили с чистым убытком по РСБУ размере 11,55 млрд рублей, рекомендовано не выплачивать дивиденды. Глава "Россетей" Павел Ливинский говорил, что хоть это и бумажный убыток, который не отражает реального положения дел компании, но все же такой результат не позволяет начислить акционерам дивиденды за прошлый год. При этом по МСФО компания показала прибыль в в размере 124,7 млрд рублей, что на 2,9% выше, чем за 2017 год.

В I квартале 2019 года "Россети" получили чистую прибыль по РСБУ в размере 40,2 млрд рублей, что в 1,86 раза выше, чем годом ранее.

За 2017 год "Россети" также не выплачивали дивиденды из-за убытка по РСБУ.

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Государству принадлежит 88,04% в уставном капитале компании.