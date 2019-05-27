"Россети" рассмотрят возможность выплаты дополнительных дивидендов в 2019 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" рассмотрит возможность выплат дополнительных дивидендов в 2019 году, следует из сообщения компании.

"Повышение инвестиционной привлекательности компании и повышение акционерной стоимости является одной из основных задач менеджмента "Россетей", в связи с чем в течение 2019 года на основании промежуточной финансовой отчетности будет рассмотрена возможность выплаты дополнительных дивидендов", - говорится в сообщении.

Ранее днем сообщалось, что совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 год из-за убытка по РСБУ в размере 11,55 млрд рублей и вместе с этим рекомендовал акционерам на годовом собрании принять одобрить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 0,02443 рубля на обыкновенную и 0,07997 рубля на привилегированную акцию.

По данным "Россетей", всего на дивиденды за первый квартал этого года планируется направить более 5 млрд рублей, что является "беспрецедентным в истории компании" и вдвое превышает размер дивидендных выплат за первый квартал 2018 г.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в первом квартале составила 40,8 млрд рублей, что на 23% выше, чем за аналогичный период 2018 году. По РСБУ компания в январе - марте 2019 г. получила 40,167 млрд рублей, что в 1,86 раза выше показателя прошлого года. По итогам 2017 года "Россети" также не платили дивиденды из-за убытка по РСБУ, но начислили акционерам промежуточные дивиденды за первый квартал 2018 г. в размере 2,5 млрд рублей.

"Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА.