Россия 28 мая представит идеи по маркировке товаров на Совете ЕЭК

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия 28 мая представит идеи по маркировке товаров цифровыми кодами на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием вице-премьеров стран ЕАЭС в Нур-Султане, рассказала ТАСС министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

"Каждая из стран имеет свой набор предполагаемых к маркированию товаров. Россия сейчас запускает предложение по маркировке трех товаров - табачная продукция, лекарства и обувь. Предложение будет обсуждаться на Совете ЕЭК, а затем станет понятно, кто из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет готов к этой маркировке присоединиться. По разным товарам 2-4 страны уже заявили желание присоединиться", - отметила она.

Соглашение по маркировке товаров цифровыми средствами идентификации, согласно которому государство, прежде чем ввести маркировку какого-либо товара на своей территории, должно внести соответствующее предложение на рассмотрение всех стран ЕАЭС, вступило в законную силу 29 марта. При этом, согласно документу, ЕЭК определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара. Само соглашение о маркировке товаров в странах ЕАЭС было подписано 2 февраля 2018 г. в ходе заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате. Оно устанавливает порядок внедрения маркировки с целью обеспечения в странах союза единых форматов цифровых кодов, одинаково считываемых всеми участниками оборота и обеспечивающих свободное движения товаров внутри ЕАЭС.

По словам Никишиной, в соглашении заложены три главных принципа. "Первый принцип - контрольный знак должен быть машиночитаемым и взаимочитаемым в странах ЕАЭС. Второе - страны могу вводить национальную систему маркировки, но при этом они должны пригласить к своей национальной системе маркировки все другие страны, чтобы к этой системе присоединялись несколько стран. И последнее - введение маркировки должно отражать экономические выгоды для стран-участниц. Страна-инициатор приглашает присоединиться к своей маркировке, другие страны обсуждают возможные технологические решения, которые были бы приемлемы для всех, и если стороны находят это выгодным, то система маркировки начинает работать на несколько стран", - пояснила она.

В странах ЕАЭС с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.