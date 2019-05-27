Минпромторг поддерживает инициативу по возврату практики приема тары для переработки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ в соответствии с поручением правительства рассмотрело вопрос об установлении обязанности торговых сетей осуществлять прием потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной, и поддерживает данную инициативу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Установление порядка приема оборотной тары для повторного использования Минпромторгом концептуально поддерживается. Этот вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения", - сообщили в министерстве, отметив, что готовность к внедрению данных мер требуется не только от торговли, но и со стороны производителей напитков и тары. Работать в этом направлении необходимо, установлением одной лишь обязанности магазинам принимать потребительскую тару в данном случае ограничиться не получится, сказали в министерстве.

"Однако Минпромторгом России отмечается нереализуемость данного предложения в рамках существующего правового регулирования. Так, например, согласно федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор - осуществляться в соответствии с санитарными правилами. Вместе с тем, согласно СанПинам, не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания", - пояснили в Минпромторге.

По мнению ведомства, учитывая то, что в настоящее время государственная политика по утилизации отходов, производства упаковки, оказывающей наименьшее влияние на окружающую среду, и организации экономики замкнутого цикла является приоритетной, целесообразно продолжать проработку указанного вопроса совместно с деловым и экспертным сообществом.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. По данным газеты, Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили ТАСС, что торговые сети, входящие в ассоциацию, могут запустить пилотные проекты во вторичной переработке упаковки и отходов уже в этом году.