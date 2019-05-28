Ростовская область прорабатывает вопрос начала поставок зерна в Китай

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Ростовская область готова начать поставлять зерно в Китай в случае положительного решения со стороны китайских надзорных государственных органов в сфере АПК и продовольствия. Пока вопрос находится на стадии переговоров, сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"К сожалению, поставок зерна в Китай до сих пор не было. Донские аграрии и экспортеры готовы к таким поставкам, но этот вопрос должен решаться на межгосударственном уровне, и прежде всего решение должны быть приняты на уровне китайских надзорных организаций в сфере АПК и продовольствия. Мы обратили внимание на эту тему и ведем переговоры", - сказал он. Пока, по информации Рачаловского, Китай много лет закупает зерно в Северной Америке, но регион готов "к обсуждению и налаживанию экспорта донского зерна".

По итогам участия представителей бизнеса и власти Ростовской области в международной выставке SIAL China 2019, которая проходила 14-16 мая, регион объявил о намерениях расширять экспортные связи с Китаем. По итогам 2018 года объем товарооборота между сторонами составил $481 млн. Как уточнил Рачаловский, $70 млн из этой суммы - это сельскохозяйственная продукция. В 2019 году планируется развивать масложировое направление, экспорт кондитерской продукции и круп.

"Кроме этого, планируем все-таки [решить] вопросы по мясу по ряду предприятий - в России такая возможность открыта и в случае, если в частности у "Белой птицы - Ростов" (входит в агрохолдинг "Белая птица", в данный момент на предприятии введена процедура наблюдения - прим. ТАСС) есть планы, если зайдет стратегический инвестор, который имеет опыт экспортной кооперации, то также донское мясо птицы появится на рынке Китая", - добавил Рачаловский.

Китай в 2018 году вошел в число крупнейших торговых партнеров региона, заняв долю в 19,5% в структуре импорта.