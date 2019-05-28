На Украине объявили о начале "эры" строительства бетонных дорог

КИЕВ. 28 мая. /ТАСС/. Украина с 2019 года начинает "эру" строительства бетонных дорог. Об этом заявил во вторник министр инфраструктуры страны Владимир Омелян на международной конференции в Киеве.

"С этого года начинается эра бетонных дорог. Первые десятки бетонных дорог будут уложены именно в 2019 году, первые десятки качественных асфальтовых дорог были уложены в 2015 году. В прошлом году мы построили около 4 тыс. км асфальтобетона. Я хочу, чтобы через три года тысячи километров строились из бетона", - цитирует Омеляна агентство УНН.

По словам министра, из бетона строится взлетно-посадочная полоса в аэропорту Одессы, в планах - крупные инфраструктурные объекты. При этом Омелян подчеркнул, что должен быть обеспечен тщательный контроль за качеством строительства дорог, так как в случае несоблюдения технологии и экономии на материалах будет "похоронена" целая отрасль.

Еще в 2016 году на Украине был создан новый дорожный фонд, однако качество дорог и по сей день остается одним из худших в мире. Так, по данным украинского сайта "Автострада.инфо", анализирующего актуальное состояние автодорог в стране, на середину прошлого года из 4,8 тыс. км национальных трасс хорошими считались лишь 12% - 580 км. Еще хуже ситуация с региональными дорогами. Из 9,9 тыс. км региональных трасс - хороших только 7% - 681 км. При этом 40% региональных дорог относят к плохим. Качество дорог является одним из важнейших показателей глобальной конкурентоспособности страны. По этому показателю Украина, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), занимает 130-е место из 137 стран. Эксперты оценили украинские дороги в 2,4 балла из семи возможных.