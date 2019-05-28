Госдума одобрила во II чтении законопроект, регулирующий организацию азартных игр

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, приводящий регулирование организации азартных игр в соответствие с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ, инициированный группой во главе с депутатом от фракции ЛДПР Андреем Луговым, в частности, уточняет схему идентификации участников азартных игр.

Законопроект устанавливает нормы лицензионного контроля организации и проведения азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Он также добавляет услуги банковского платежного агента центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) в состав разрешенного вида сопутствующей деятельности в игорном заведении. Законопроект уточняет понятие интерактивных ставок. Организатор азартных игр вправе принимать интерактивные ставки от участников, прошедших идентификацию в ЦУПИС. Также детализируется возможность приема ставок через интернет.

Документ предусматривает проведение ЦУПИС упрощенной идентификации участников азартных игр, а также право организатора азартных игр поручать проведение идентификации ЦУПИС.

Документ также разделяет идентификацию участников азартных игр при приеме ставок в игорном заведении при предъявлении паспорта и при приеме интерактивных ставок.

Согласно законопроекту, организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны принимать ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши только при условии прохождения участником азартной игры идентификации в соответствии нормами закона" О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установления возраста участника азартной игры.

"Поправки, предлагаемые в законопроекте, направлены, прежде всего, на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также на создание необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет", - говорится в пояснительной записке.