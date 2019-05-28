Компания "Баскин Роббинс" вложит в производство в Москве 55 млн рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Крупнейшая в Европе фабрика мороженого "Баскин Роббинс", которая располагается в Москве, планирует вложить в ближайшие пять лет более 55 млн рублей в производство за счет налоговых преференций от городских властей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее сообщалось, что компания подтвердила свой статус промышленного комплекса, который позволяет получать поддержку от города. Статус присваивается на 10 лет и требует ежегодного подтверждения.

"Получаемые от столичного правительства льготы позволили предприятию в прошлом году обновить материальную базу, объем инвестиций составил 37 млн рублей. Также в ближайшие пять лет компания планирует вложить в производство более 55 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, на текущий момент "Баскин Роббинс" производит более 180 сортов мороженого, сорбетов, шербетов, льдов, эскимо, тортов, мороженого без сахара и с пониженным содержанием жира.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.