В Samsung назвали самый популярный смартфон, приобретаемый по программе лизинга

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Самым приобритаемым смарфтоном по программе лизинга Samsung Forward в 2019 году стал Galaxy S10. Об этом ТАСС сообщили в Samsung.

Смартфоны в застое. Как Samsung, Huawei и другие производители пытаются из него выйти?

Программа Samsung Forward была запущена в России с 1 октября. Доступными моделями для лизинга на первом этапе стали Samsung Galaxy Note9 и Galaxy S9, S9+, затем к ним добавили модели Galaxy S10, S10+ и старшие модели Galaxy A серии. Ежемесячный платеж составляет от 1580 рублей в месяц (Galaxy A50 64 ГБ), в любой момент пользователи могут выкупить смартфон.

С октября по апрель была расширена география услуги с пяти до 71 города. Кроме того, в программу были добавлены новые смартфоны A50, A70 и A80 (A80 станет доступен с момента старта продаж) взамен прошлогодних моделей A7 и A9. На сегодняшний момент, отмечают в компании, услуга доступна в официальных магазинах Samsung, а также у ретейлеров ("Технопарк") и в операторской рознице ("Билайн").

"Каждый третий клиент, оформивший флагман в первый месяц запуска программы, уже обновил смартфон на новый S10, воспользовавшись опцией раннего обмена", - отметил Гостев.

Мнения экспертов

Как рассказал в разговоре с ТАСС генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, услуга по лизингу смартфонов может заинтересовать прежде всего тех, кто привык покупать технику в кредит. "Этому предшествовала тенденция, когда мы стали покупать более продвинутые технологически модели - в итоге выросла средняя цена продаваемого смартфона. Значительную часть люди приобретали в кредит, поэтому именно такие пользователи смогут остановить свое внимание на этом предложении", - пояснил он.

Однако, полагает эксперт, сейчас интерес к подобным услугам носит сегментированный характер, программа лизинга на первых порах направлена на повышение лояльности пользователей, а не на захват рынка. "Много будет зависеть от рекламной поддержки, от работы производителя с ретейлерами. Пока это сегментированный вариант для небольшого количества пользователей, но возможен рост при совместных программах с операторами и ретейлерами", - отметил Кусков.

Такого же мнения придерживается глава компании Forward Leasing Алексей Гуров, по словам которого, пока что подобная услуга не может пользоваться большим спросом, поскольку население не много знает о лизинге на бытовом уровне. "В России с этим сервисом заходить сложнее, потому что не все знают, что такое лизинг. Но так как сегодня флагманы становятся все более ощутимой покупкой, постоянно выходят новые, другого такого же способа пользоваться свежим смартфоном за небольшую плату в месяц нет", - уверен эксперт.

Тем не менее расширение услуги Samsung Forward как первого в России варианта лизинга смартфонов все же демонстрирует интерес среди пользователей гаджетов, сказали ТАСС в пресс-службе "Билайна". "С первых дней запуска мы видим стабильный интерес покупателей к программе. Оценив востребованность, мы расширили географию действия программы в сети "Билайн". Теперь Samsung Forward доступна в магазинах "Билайн" в более чем 40 городах России", - сообщили в компании.

Перспективы программы в России

Вместе с тем, как рассказал ТАСС руководитель по коммуникациям Hi-tech Mail.ru Антон Спиридонов, пользователь должен учитывать, что лизинг предполагает не только возможность обменивать смартфоны или отказываться от них по истечению срока, но и необходимость выкупить смартфон при неаккуратном его использовании.

"Программа дает возможность при скромных заработках позволить себе "походить" с топовым флагманом, платя 3-4 тыс. рублей в месяц, и отдать его потом - в этом важное отличие от кредита. Другой момент - это то, что в течение периода лизинга вы должны следить за состоянием смартфона. Потрепанный мобильный в конце срока, если вы заходите его сдать, просто не примут, и выкуп окажется обязательным", - предупредил он.

Однако, добавил эксперт, такая программа способна "подсадить" пользователя на продукцию компании без риска ухода к другой, предлагая обмен устаревших моделей на новые с минимальной оплатой. "Так что перспективы в России есть, база пользователей растет, и это особенно важно в свете растущих цен на флагманы. Отдать 60-80 тыс. рублей за новый аппарат могут не все, а лизинг позволяет это сделать комфортно", - заключил он.