На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны.

"Сало за два года подорожало в среднем на 70%. Его стоимость выросла с 44,5 ($1,7) до 76 гривен за килограмм ($2,9)", - отметили в ведомстве.

По его данным, за этот период также существенно прибавила в цене свинина, подорожавшая на 37% - до 116 гривен ($4,4) за килограмм.

Причинами такого роста цен в Госстате называют инфляцию и эпидемию африканской чумы, вследствие которой значительно сократилось поголовье свиней.

На Украине сало воспринимают не просто как продукт питания, но и как часть своей культуры и традиций, символ украинской кухни. По преданию, этот продукт и свинина в целом стали очень востребованы в 16 веке, когда участились набеги иноверцев - татар и турок. Тогда запорожцы решили разводить одних свиней, отказавшись от других домашних животных, которых отбирали непрошеные гости, поскольку их религия запрещала употребление свинины.

Как говорят специалисты, слово "сало" происходит от праславянского "садло" - однокоренного современному русскому слову "садиться", поскольку сало как бы "садится" на мясо, находится на нем сверху.

Пристрастие украинцев к этому продукту использовалось на Украине даже в политических целях. Так, в 2008 году в областном центре Луцке была попытка организовать "Партию любителей сала". А во Львове несколько лет назад открыли музей "Сало". Не так давно в стране появились популярные у туристов конфеты "Сало в шоколаде".

Потребление этого популярного продукта в стране, как и мясных изделий в целом, из года в год сокращается, Украина увеличивает его импорт. Ввезенный продукт, как заверяют официальные ведомства, используется исключительно для изготовления колбас и консервов.