Володин предложил начать проработку трехсторонних проектов России, Республики Корея и КНДР

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил приступить к проработке трехсторонних проектов России, Республики Корея и КНДР, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Пхеньяна. С такой инициативой он выступил во вторник на открытии заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея.

"Нам необходимо строить работу России, Республики Корея, КНДР, начинать прорабатывать проекты, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Северной Кореи", - сказал спикер. Он пояснил, что имеет в виду прежде всего "интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в Республику Корея".

"Насколько нам известно, в Пхеньяне готовы к сотрудничеству в этой области", - добавил Володин.

Глава нижней палаты парламента РФ обратил внимание, что "межпарламентские формы более гибкие, это отношения, которые позволяют обсуждать любой вопрос". "Давайте первый шаг сделаем навстречу друг другу в рамках трехсторонних отношений, начнем с консультаций, может быть, на экспертном уровне с тем, чтобы была перспектива реализации этих проектов", - призвал он, подтвердив, что соответствующая инициатива будет исходить от российской стороны.

"Думаю, если мы с вами даже выйдем на обсуждение этого вопроса, мы сможем многое сделать для того, чтобы у нас отношения между тремя странами вышли на совершенно другой уровень", - заключил Володин.