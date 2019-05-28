В Мурманске открылся модернизированный морской сервисный центр для обслуживания ледоколов

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Морской сервисный центр компании ABB, предназначенный для обеспечения судоходства и освоения Арктики, открылся во вторник в Мурманске после модернизации, сообщила журналистам президент компании в России Ирина Козлова.

"В Мурманске открылся обновленный Морской сервисный центр компании ABB для обслуживания ледоколов российских компаний - от "Совкомфлота" до "Газпрома". Сервисный центр будет играть важную роль в обеспечении морского судоходства и освоения Арктики", - сказала она.

По данным пресс-службы компании, инвестиции в проект составили $5,5 млн. На площади более 2 тыс. кв. м разместились морской операционный центр, склад запасных частей, мастерские по обслуживанию электродвигателей и электроники.

Вместе с сервисным центром начал работу также Центр совместной работы с заказчиком для дистанционного управления судном. Он предназначен для улучшения оперативной сервисной поддержки судов в море за счет автоматизированных судовых систем, которые фиксируют отклонения в работе оборудования и автоматически передают данные в центры ABB.

Компания ABB - крупный производитель комплексных систем электродвижения и другого оборудования для морского сектора. Компания несет ответственность за сервисное обслуживание 50 судов под российским флагом, включая ледоколы "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий", построенные в рамках арктической программы "Газпром нефти". Сервисные центры компании для судостроительной промышленности расположены в 21 стране.