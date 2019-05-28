Страховщики ОСАГО ожидают положительного финрезультата по итогам 2018 года в 2,5 млрд руб.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страховщики рассчитывают получить положительный финансовый результат (сборы минус выплаты и расходы) около 2,5 млрд руб. по договорам ОСАГО 2018 года против убытков в 2016-2017 годах. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

В 2016 году результат страховщиков по ОСАГО составил минус 12,3 млрд руб., в 2017 году - минус 15,7 млрд руб., следует из данных РСА.

"В 2018 году благодаря работе страхового сообщества, РСА, связанной с противодействием мошенничеству, госорганов в лице администраций местных ситуацию удалось переломить, она стабилизировалась - не стала благоприятной, а стабилизировалась - и результат по договорам 2018 года наш прогнозный - плюс 2,3 млрд руб., плюс 1% (от сборов - прим. ТАСС) - положительный финансовый результат по ОСАГО 2018 года. От тех "минусов", от которых мы ушли, почти минус 5%,плюс 1% - это очень серьезное изменение", - сказал он.

В 2018 году страховщики собрали по ОСАГО 230,7 млрд руб., прогноз выплат по договорам 2018 года - 228, 4 млрд руб., они растянутся на несколько лет, следует из данных РСА. Из них 42,1 млрд руб. было выплачено в 2018 году, 103,5 млрд руб. страховщики ожидают выплатить по итогам 2019 года, 22,8 млрд руб. - в 2020 году, 5,3 млрд руб. - в 2021 году, 1,7 млрд руб. - в 2022 году. Еще 53,05 млрд руб. составят расходы на ведение дел и комиссионное вознаграждение агентам.

РСА ожидает, что финансовый результат по договорам 2019 года останется примерно на том же уровне, добавил Уфимцев.