Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями "Мегафона"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Отмечается, что решение было принято "в связи с поступившим от организации требованием о выкупе ценных бумаг".

Ранее генеральный директор компании Геворк Вермишян говорил, что "Мегафон" пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи и сейчас не видит для этого предпосылок.

В середине апреля структура "Мегафона" - "Мегафон Финанс" - направила миноритариям (являются держателями 0,8% акций компании) требование о выкупе у них акций оператора по цене в 659,26 рубля за бумагу. Сейчас компания "Мегафон Финанс" и аффилированные с ней лица контролируют 99,2% акций "Мегафона". В соответствии с требованиями законодательства, при достижении порога владения в 95% совокупно с афиллированными лицами "Мегафон Финанс" получает право направить требование о принудительном выкупе оставшимся держателям акций. В результате предварительных шагов уровень в 95% был перейден, пояснили тогда ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Мегафон" сообщал о том, что до середины 2019 года компания примет решение о возможном выкупе доли миноритарных акционеров и делистинге с Московской биржи. "Мегафон Финанс" объявил о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659 рублей 26 копеек за бумагу в рамках обязательного предложения в конце 2018 года. 11 марта "Мегафон" сообщал, что держатели 20,36% капитала "Мегафон" воспользовались офертой по выкупу акций компании. В числе предъявленных к выкупу акций 18,96% принадлежало Газпромбанку, который сообщил о выходе из капитала "Мегафона" 5 марта. Также в начале марта "Мегафон" объявил о предоставлении "Мегафон Финанс" займа в размере не более 90 млрд рублей сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.

После выкупа 20,36% акций "Мегафон Финанс" стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.