МРСК Центра инвестирует в электрокомплекс Воронежской области 11,7 млрд рублей к 2022 году

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области и руководство МРСК Центра планируют в течение четырех лет провести реконструкцию электросетевого комплекса региона, инвестиции составят 11,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства по итогам встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игоря Маковского.

"Объем финансирования инвестиционной программы МРСК Центра в Воронежской области на 2019-2022 годы вырастет до 11,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в декабре Гусев и Маковский подписали соглашение о модернизации в Воронежской области в 2019-2022 годах объектов электросетевой инфраструктуры с применением технологий цифровизации. Планируется построить и реконструировать 11 подстанций 35-110 кВ и четыре воздушных линий 110 кВ для устранения рисков энергоснабжения потребителей Воленского и Придонского энергоузлов, оснастить устройствами телемеханики все распределительные пункты, а также модернизировать системы учета электроэнергии.

"Воронежская область вошла в число семи пилотных регионов, где до конца 2019 года будет создан Единый центр управления сетями, оборудованный цифровыми каналами связи и современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад", - добавили в пресс-службе.

МРСК Центра - сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией предприятия и население 11 областей Центра России. Контролирующий акционер компании - "Россети" (50,2%, оператор энергетических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире).