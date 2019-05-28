Данилюк: закон о незаконном обогащении будет согласован с МВФ и внесен в Раду

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подаст законопроект о незаконном обогащении в Верховную раду. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк после встречи с миссией МВФ, которая на прошлой неделе прибыла на Украину.

Данилюк заявил, что "все обязательства, которые брали на себя кабинет министров и Верховная рада, должны быть выполнены". "Первое и главное - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение, - сказал он. - Был такой сюрприз во время президентской кампании, было решение Конституционного суда Украины, которое отменило уголовную ответственность за незаконное обогащение". Это решение, по словам Данилюка, поставило крест на любых попытках борьбы с коррупцией.

Однако новый глава государства намерен вернуться к этому вопросу. "В ближайшее время президент Зеленский подаст этот законопроект в Верховную раду, - сказал секретарь СНБО. - Сегодня, я надеюсь, он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами. Ничто не может остановить народных депутатов от принятия этого важного решения".

На прошлой неделе в Киев прибыла миссия МВФ, которая ведет переговоры с властями по поводу текущих событий и экономической политики. По итогам работы миссия должна принять решение о выдаче Киеву очередного кредита на $1,3 млрд. Среди ключевых факторов, которые влияют на решение МВФ - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня, реформа в банковском секторе и сокращение дефицита государственного бюджета. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.