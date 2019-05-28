В Минтрансе считают, что нынешняя система ценообразования в дорожных проектах устарела

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Существующая базисно-индексная система ценообразования может спровоцировать невыход подрядчиков на конкурсы по дорожным проектам. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов в рамках круглого стола в Совете Федерации по контролю за ремонтом дорог.

"Пока удается сдерживать по дорожному хозяйству ситуацию, когда на конкурсы никто не выходит. Я вам скажу, при реконструкции аэропортов это сплошь и рядом. Особенно в районах Крайнего Севера. Мы с такой же проблемой завтра столкнемся в дорожном хозяйстве", - сказал он.

По словам первого замминистра, необходимость в скорейшем переходе к ресурсной модели определения сметной стоимости, в основу которой вложен релевантный уровень цен на строительные ресурсы в регионах, назрела уже давно.

Алафинов также отметил, что в соответствии с планом мероприятий переход к полноценной ресурсной модели состоится в 2022 году. "Но мы с Минстроем уже сейчас проводим работу для того, чтобы у нас было отдельное положение, не дожидаясь 2022 года, и оно появилось бы уже в этом году в части вопроса ценообразования, линейных объектов, автомобильных дорог и железнодорожной колеи", - сказал он.

Ранее в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщалось, что устаревшая система ценообразования в дорожном строительстве препятствует привлечению в отрасль добросовестных предпринимателей.

В качестве примера в документе приводилась цена вязкого нефтяного дорожного битума марки БНД 90/130, которая расчетным методом составляет 12922,42 рубля при рыночной цене 22300 рублей. Также заработная плата рабочего 2-го разряда составляет 8188,13 рубля в месяц при МРОТ 12837,45 рубля.