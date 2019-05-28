"Автодор": сложности с переносом газовых коммуникаций могут затянуть сроки ввода ЦКАД

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сложности с переносом газовых коммуникаций остаются главным риском срыва сроков ввода ЦКАД. Об этом сообщил заместитель председателя правления ГК "Автодор" Игорь Зубарев в рамках круглого стола в Совете Федерации по контролю за ремонтом дорог.

"Честно говоря, единственный сегодня момент, который может привести к срыву (сроков ввода ЦКАД), это именно вопрос с переносом коммуникаций "Газпрома". Совершенно кричащая тема", - сказал Зубарев, отвечая на вопросы, касающиеся рисков переноса сроков при строительстве ЦКАД.

Он пояснил, что дорожники обязаны согласовать техусловия переноса коммуникаций с владельцами сетей. Но, в отсутствие нормативных требований к владельцам сетей по таким техусловиям, в вопросе переноса инженерных коммуникаций происходит "полная вакханалия".

"Выдача техусловий никак не регулируется. Никаким образом не хотят нас подключать, - рассказал он. - Я считаю, что это абсолютно недопустимая ситуация с объектом, который финансируется из денег федерального бюджета".

В частности, по словам Зубарева, владельцы сетей настаивают на выполнении работ их подрядчиками, на полной предоплате, а также завышают их стоимость. "И это цена объекта, которая уже прошла главгосэкспертизу", - отметил он.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

На сроки ввода ЦКАД-5 (наравне с участками 1 и 3 вводится в 2020 году) необходимость переноса 49 газопроводов не повлияет, говорили в начале апреля в Минтрансе РФ. В конце апреля Счетная палата РФ отметила, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительно 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.