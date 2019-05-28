Орешкин выступает за дальнейшее снижение бедности и дифференциацию доходов в РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступил за дальнейшее снижение бедности и дифференциацию доходов в РФ. Соответствующую запись на своей странице в соцсети Facebook он оставил поздно вечером во вторник.

"Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно, нет. Система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами", - написал министр. "Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится - поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов", - добавил он, касаясь применимости китайского опыта для роста России.

Орешкин напомнил, что ограничение мер соцподдержки в Китае внесло свой вклад в ускорение роста ВВП страны, назвав такую плату "печальным фактом китайской действительности". Китай не торопился направлять заработанные деньги на социальные программы, а использовал их для новых раундов инвестиций, отметил глава экономического ведомства России.

"Более того, если взять статистику Всемирного банка, то можно увидеть, что в Китае по состоянию даже на 2015 год (последние доступные официальные данные - прим. ТАСС) 372,8 млн человек или 27,2% населения жили меньше чем на $5,5 в день по паритету покупательной способности. В этих же данных для России приводится цифра 3,9 млн человек (2,7% населения)", - заявил он, предложив принести другую "жертву" настоящим в пользу будущего в России.

"В первую очередь, [можно говорить] о таких вещах, как снижение активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня. Или [можно говорить] о направлении прибыли крупнейших российских компаний на новые инвестиции в большем объеме. А также о снижении расходов на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру. Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок", - считает Орешкин.