Минфин США представил суду доказательную базу по введению санкций в отношении Дерипаски

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Вашингтоне во вторник опубликовал доказательную базу, которую использовало Министерство финансов США при принятие решения о введении санкций в отношении российского предпринимателя Олега Дерипаски.

"Приведенная в этом меморандуме информация и приобщенные к нему материалы дают основания полагать, что Олег Дерипаска действовал или намеревался действовать от лица или по указанию высокопоставленных чиновников правительства Российской Федерации, а также, что он работает в энергетическом секторе российской экономики, поэтому должен быть внесен в санкционный список", - говорится в приобщенных к делу по иску бизнесмена материалах американского ведомства.

Также в качестве доказательств по этому делу Минфин приводит ссылки на материалы СМИ, в том числе статьи агентства Bloomberg, Forbes и ряда британских СМИ. Значительная часть меморандума, датированного 5 апреля 2018 года, остается засекреченной.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.