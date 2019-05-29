Представители Дерипаски назвали ложными доводы Минфина США в отношении бизнесмена

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Представители бизнесмена Олега Дерипаски назвали ложными доводы управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), на основании которых бизнесмен был внесен в санкционный список в апреле прошлого года. Это следует из сообщения, опубликованного на персональном сайте Дерипаски.

К сообщению приложен доказательный меморандум, представленный OFAC и содержащий причины, на основании которых против российского бизнесмена были введены санкции. В качестве основных причин в докладе указывается, что Дерипаска "действовал или пытался прямо или непрямо действовать от имени или в интересах высокопоставленных чиновников правительства Российской Федерации", действовал в поддержку проектов президента России Владимира Путина, а также "работал в энергетическом секторе" России. В качестве доказательств приведены статьи из зарубежной прессы, данные из ряда открытых источников, среди которых - сервис Google Maps и личный сайт Дерипаски и др.

Представители Дерипаски назвали меморандум "плохо изученным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактическими неточностями".

"Возмущает тот факт, что чиновники OFAC не обременяли себя доказательствами для потакания личной мести, которая разрушает жизнь человека, его бизнес, подвергает риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов общества, а также российских и международных инвесторов. Это больше, чем профессиональная некомпетентность, это похоже на грубый проступок на государственной службе и вызывает серьезные вопросы о честности и истинных намерениях расследований OFAC", - говорится в сообщении. Основные причины, приведшие к применению санкций, названы "явно ложными".

Покупка завода в Черногории

Как объясняется в отчете, утверждение, что Дерипаска действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника основано на статье в издании The Nation от 2008 года, в которой сообщалось, что Дерипаска приобрел алюминиевый завод в Черногории якобы в рамках заговора, возглавляемого российским президентом Путиным, целью которого было получение контроля над экономикой Черногории вслед за независимостью страны. "Завод был приобретен компанией SMR (а затем передан другой компании, CEAC) не по политическим причинам или не потому, что президент Путин или любой другой российский правительственный чиновник призвал их сделать это - приобретение было обусловлено коммерческими причинами с целью превращения завода в успешное коммерческое предприятие", - отмечают представители Дерипаски.

Это предприятие никогда не занимало центральное место в экономике Черногории, поэтому его приобретение в коммерческих целях выглядит абсурдным, добавляют они, а с просьбой об инвестициях и возможном приобретении завода к SMR обратилось правительство Черногории.

Наличие у бизнесмена дипломатического паспорта, также использованное OFAC в качестве довода, представители Дерипаски объяснили его членством в Деловом консультативном совете АТЭ (ABAC). "Члены ABAC из всех стран АТЭС, включая США, назначаются их правительствами, что является достаточным основанием для выдачи дипломатического паспорта для выполнения возложенных на них обязанностей", - отметили они

Не энергетика, а электрогенерация

Утверждение, что Дерипаска работает в энергетическом секторе РФ, представляется ложным в связи с тем, что компания En+ не является энергетической, то есть работающей в нефтегазовом секторе, а занимается электроэнергетикой. "Генерация электроэнергии составляет менее 20-25%. Об этом прямо говорится в проспекте IPO (первичного размещения акций) компании, с которым OFAC знаком. Более того, господин Дерипаска не управлял EN+, а был инвестором в этот бизнес, что также четко указано в проспекте IPO", - подчеркнули представители бизнесмена. В их сообщении подвергаются сомнению суждения, что Дерипаска посещал Всемирный экономический форум в Давосе и саммиты АТЭС, так как работал в энергетическом секторе.

"Будучи крупным международным бизнес-лидером, он, разумеется, был приглашен на крупнейшие мировые мероприятия. Он всегда был привержен установлению высоких экологических стандартов в алюминиевой промышленности, и основное внимание на этих мероприятиях он уделял поддержке инициатив по проблемам изменения климата", - поясняется в сообщении.

Также отрицаются связи Дерипаски с криминалом.

В заключении представители Дерипаски отмечают, что представленный OFAC отчет дает "искаженную интерпретацию общедоступных материалов, опубликованных на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации", и не доказывает "старые и ложные" утверждения ведомства. В частности, эти материалы не помешали проведению IPO EN+, организованного крупными международными банками. Компания Олега Дерипаски стала публичной в 2017 году.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена уменьшилось более чем на 7,5 млрд долларов.